In Berlin haben Landwirte sowie Klima-, Umwelt- und Tierschützer für eine Wende in der Agrarpolitik demonstriert. Sie forderten, noch in diesem Jahr die Weichen für eine klimaschonende Landwirtschaft und artgerechte Tierhaltung zu stellen. Rund zwei Dutzend Landwirte fuhren mit ihren Traktoren erst vor die CDU-Parteizentrale und danach zum Bundeskanzleramt und Bundestag. Zu den Protesten hatte ein Bündnis aus rund 60 Organisationen aufgerufen. Sie werfen Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) eine Politik auf Kosten von Höfen, Tieren und Umwelt vor. Klöckner wies das zurück und erklärte, die Organisatoren der Bauernproteste pflegten seit Jahren die gleichen polarisierenden Feindbilder.