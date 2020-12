Die Bauern fordern vom Lebensmittelhandel einen Deutschland-Bonus für ihre Produkte. In einem Schreiben der Bauernverbände an die vier großen Handelsketten Aldi, Lidl, Rewe und Edeka heißt es, deutsche Bauern hätten höhere Tierwohl- und Nachhaltigkeitsanforderungen. Ihre Produkte seien in der Regel nach höheren Standards erzeugt als ausländische. Diese Qualität müsse sich in anderen Preisen niederschlagen, so der Präsident des Deutschen Bauernverbands. Von der Politik fordern die Bauern eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung auch von einzelnen Bestandteilen in verarbeiteten Lebensmitteln und - wenn nötig eine Zerschlagung von Handelskonzernen, um deren Macht zu brechen.