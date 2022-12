Basiskonto: Verbraucherschützer fordern Preisbremse

Egal, ob Becker oder Bohlen: Jeder hat Anspruch auf ein Girokonto. Doch die Gebühren für dieses Basiskonto sind deutlich gestiegen. Verbraucherschützer fordern nun Preisvorgaben.

Eine Untersuchung der Stiftung Warentest bei 141 Banken und Sparkassen zeigt: Menschen mit geringem Einkommen - für die das Basismodell extra gemacht wurde - zahlen für die Teilhabe am Wirtschaftsleben mehr als andere. Die Gebühren für das Basiskonto sind deutlich erhöht worden. In 24 Fällen kostet die Kontoführung mehr als 200 Euro im Jahr, die teuerste Bank verlangt 334 Euro. Das liegt noch einmal deutlich über den höchsten Gebühren der letzten Untersuchung vor fünf Jahren.

Ohne Karte ist vieles im Alltag nicht möglich: Für kontaktloses Bezahlen brauchen Menschen ein Konto. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand

Banken: Höhere Gebühren wegen erhöhtem Aufwand

Ein kostenloses Basiskonto in einer Bankfiliale gibt es in der aktuellen Untersuchung nicht mehr. Das Günstigste kostet etwas mehr als 60 Euro. Bei Online-Kontoführung bieten drei Institute ein kostenloses Modell an. Die Banken begründen die hohen Gebühren oft mit einem größeren Verwaltungsaufwand, etwa mehr Beratung und aufwendige Eröffnung. Der Bundesgerichtshof hat allerdings schon in einem Grundsatzurteil festgestellt, dass dieser Mehraufwand nicht allein auf die Inhaber von Basiskonten umgelegt werden darf.

Tipps von der Stiftung Warentest (Stand 21.12.22) Günstig sind die Basiskonten der GLS Bank mit 60,60 Euro pro Jahr und der KD-Bank (Bank für Kirche und Diakonie) mit 63,80 Euro pro Jahr. Bei einem Online-Basiskonto berechnen die ING, die KT Bank und die VR Bank Dreieich-Offenbach keine Kontoführungsgebühr. Bei den anderen Banken ist das Onlinekonto oft günstiger, als wenn es in der Filiale geführt wird.

Verbraucherschützer: Konkrete Vorgaben im Zahlungskontengesetz

Verbraucherschützer kritisieren seit Jahren, dass die Kosten für Basiskonten viel zu hoch seien, verglichen mit normalen Girokonten. Der Verbrauchenzentrale Bundesverband (vzbv) fordert deshalb gesetzliche Vorgaben für die Kosten von Basiskonten. Es dürfe nicht mehr kosten, als ein vergleichbares Girokonto desselben Anbieters, meint Dorothea Mohn vom Verbraucherzentrale Bundesverband: "Dafür sollte das Zahlungskontengesetz konkrete Vorgaben zur Entgelthöhe von Basiskonten enthalten."

Banken haben zu viel Spielraum

Gesetzlich vorgeschrieben ist bislang, dass sich der Preis an marktüblichen Entgelten orientieren und angemessen sein soll. Das derzeitige Gesetz lasse Banken zu viel Spielraum, argumentiert auch Stiftung Warentest.