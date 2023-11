Meinung: Feuerpfeile nach Berlin

Noch keine Bundesregierung hat so viele Feuer gleichzeitig austreten müssen wie das erste Kabinett Scholz, meint Martin Rupps.

Grüne Parteimitglieder, darunter viele aus dem Südwesten, kritisieren vor dem Bundesparteitag in Karlsruhe ihr Spitzenpersonal. Zu viele Kompromisse in der Ampelkoalition, zu wenig Austausch mit der Parteibasis, so die Klagen in einem Offenen Brief. In der FDP fordern über 500 Parteimitglieder den Ausstieg aus der Ampel. Ihre Zahl reicht aus, dass der FDP-Bundesvorstand die Frage allen 75.000 Mitgliedern vorlegen muss.

Ich kann mich nicht erinnern, dass eine Bundesregierung jemals so viele Feuer gleichzeitig austreten musste wie das erste Kabinett Scholz. Natürlich, die parlamentarische Opposition meckert immer. Dass eine Zeitenwende für Zoff in der Regierung sorgt - geschenkt. Doch jetzt vermasselte auch noch das Bundesverfassungsgericht den Ampelhaushalt für dieses und das kommende Jahr. Und die Basis von Grünen und FDP muckt lautstark auf. Fehlt nur noch der Feuerpfeil der SPD-Bundestagsfraktion, die gleichfalls Ampel-müde wirkt.

Die Meinung von Martin Rupps

„Zurück zu den Grünen“ ist der Brief der Grünen-Basis überschrieben. Für mich klingt das nach „Zurück auf die Oppositionsbank!“. Eine vergleichbare Regierungsmüdigkeit kannte ich bislang nur von Sozialdemokraten. Da muss der Frustpegel im grünen Lager schon ziemlich hoch sein. Und dass FDP-Mitglieder ihrem Vorsitzenden Beine machen, kommt einer nächsten Zeitenwende gleich.

Stand Donnerstag will die Bundesregierung alle Feuer noch in diesem Jahr löschen. Für mich erscheint es nur eine Frage der Zeit, bis ihr Löschwasser aufgebraucht ist.