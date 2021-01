per Mail teilen

Der US-Senat will am Montag darüber entscheiden, wer die Nachfolge der verstorbenen liberalen Bundesrichterin Joan Bader Ginsburg antritt. Einzige Kandidatin ist die von Präsident Donald Trump vorgeschlagene konservative Juristin Amy Barrett. Die Personalie ist hochumstritten. Die Demokraten fordern, dass erst nach der Präsidentschaftswahl am 3. November über die Personalie entschieden wird. Im Senat haben aber die Republikaner die Mehrheit.