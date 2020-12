Es gehe darum, "das Virus nicht zur Verbreitung kommen zu lassen". Deshalb begrüßt die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Katarina Barley (SPD), dass viele EU-Länder die Reiseverbindungen zu Großbritannien nach dem Ausbruch der neuen Corona-Variante unterbrochen haben.

Barley sagte im SWR, alle hätten aus dem bisherigen Verlauf der Pandemie gelernt. Es sei leichter, "das Virus einzukreisen", wenn es sich auf einer Insel das erste Mal zeige. "Mit drastischen Konsequenzen, leider."

In Deutschland sind z.B. seit Mitternacht alle Flugverbindungen von und nach Großbritannien unterbrochen. Reisende die gestern Abend angekommen sind, wurden aufgehalten und getestet. Auch andere EU-Länder haben ihre Verbindungen nach Großbritannien schon gekappt.

Hoffentlich diesmal abgestimmt

Barley hofft, dass es die EU diesmal besser schafft, abgestimmt auf die neue Situation zu reagieren. "Ich hoffe, dass auch da gelernt wird, vor allem aus den Versäumnissen der ersten Welle." Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) habe seine europäischen Kollegen bereits zu einer gemeinsamen Sitzung gerufen. "Da wird jetzt hoffentlich ein gemeinsames Vorgehen abgestimmt, ein einheitliches“, so Barley. Sie rechnet damit, dass der Reiseverkehr mit Großbritannien unterbunden wird.

Handelsverkehr mit verschärften Corona-Maßnahmen

Der Handelsverkehr mit dem Vereinigten Königreich soll bisher noch weiterlaufen. Barely geht davon aus, dass das unter verschärften Corona-Auflagen passieren wird: "Dort, wo Verkehr mit Personen unvermeidlich ist, werden sicherlich Tests und Quarantäne-Vorschriften eingeführt werden." Man könne aber „nicht alles komplett abschneiden“. Für den LKW-Verkehr schlägt Barley z.B. an der Grenze einen Fahrerwechsel vor. Das müssten aber die entsprechenden Fachminister entscheiden.

Grenzschließungen nur, wenn sie virologisch Sinn machen

Noch sind die Grenzen in der EU grundsätzlich offen. Aus Barleys Sicht sollte das zunächst so bleiben, auch wenn die neue Virus-Variante schon in anderen europäischen Ländern nachgewiesen wurde. Vor möglichen Grenzschließungen in der EU sollten auf jeden Fall Experten zurate gezogen werden: "Es ist für Politiker immer ratsam, sich mit Virologinnen und Virologen zu beraten. (…) Wenn man das innerhalb der Europäischen Union macht, muss das auch virologisch begründet sein."