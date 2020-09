Bahrain will nach den Worten von US-Präsident Donald Trump diplomatische Beziehungen zu Israel aufnehmen. In einer gemeinsamen Erklärung der drei Länder heißt es, Bahrain und Israel werden am Dienstag in Washington eine so genannte Friedenserklärung unterzeichnen. Im Gegenzug für die Einigung will Israel die geplante Annektierung von Gebieten im besetzten Westjordanland aussetzen, das die Palästinenser für einen eigenen Staat beanspruchen.