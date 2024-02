Für Ende der Woche ist ein Streik der Schaffner beim französischen Bahnkonzern SNCF angekündigt. Er wird sich ab Freitag auch auf den Bahnverkehr in BW und RLP auswirken.

Zum Ende der Woche droht in Frankreich ein dreitägiger Bahnstreik, der sich auch auf den Verkehr nach Deutschland auswirkt. Die Gewerkschaften Sud-Rail und CGT haben die Schaffnerinnen und Schaffner der französischen Bahn SNCF zur Arbeitsniederlegung von Freitag bis Sonntag aufgerufen. Die Folge: Die Deutsche Bahn (DB) hat für Freitag und Samstag bereits den Ausfall mehrerer ICE- und TGV-Verbindungen angekündigt.

Betroffen sind demnach Züge zwischen München und Paris über Stuttgart sowie zwischen Frankfurt und Paris mit Halt in Kaiserslautern. Auf ihrer Internetseite führt die DB auf, welche TGV- und ICE-Züge konkret an den beiden Tagen entfallen.

Deutsche Bahn hebt Zugbindung auf

Nach Angaben der Bahn sollen Fahrgäste mit einer Fahrkarte für eine innerdeutsche Reise in diesen Zügen einen anderen Zug nutzen, die Zugbindung sei aufgehoben. Das Ticket gelte dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort, auch mit einer geänderten Streckenführung. Sitzplatzreservierungen für einen der ausgefallenen Züge könnten kostenfrei storniert werden.

Wer einen der betroffenen Züge mit einem internationalen Ticket nehmen wollte, kann laut DB das Ticket für die am Freitag beziehungsweise Samstag geplante Reise bereits ab sofort nutzen. Dafür müsse jedoch eine neue Reservierung kostenfrei im DB Reisezentrum gebucht werden.

Daneben gelten die weiteren tariflichen und gesetzlichen Fahrgastrechte, sodass beispielsweise auch eine Erstattung der Fahrkarte unter den entsprechenden Voraussetzungen möglich ist. Fahrgäste sollten sich vor Reiseantritt über ihre Verbindung informieren: auf bahn.de, im DB Navigator oder bei der telefonischen Reiseauskunft der Bahn.

Schaffner der SNCF wollen mehr Lohn

Grund des angekündigten Streiks beim französischen Bahnkonzern SNCF ist ein Tarifstreit mit den Gewerkschaften Sud-Rail und CGT. Die Schaffnerinnen und Schaffner fordern eine Lohnerhöhung. Fabien Villedieu von Sud-Rail sagte am Dienstag dem Sender RTL, angesichts der Ergebnisse eines Treffens mit der SNCF-Leitung am Montagabend sehe er nicht, wie der Konflikt verhindert werden könne. Die Angebote seien sehr weit von den Forderungen entfernt.

Im Sender BFMTV sagte Villedieu, mit einer Bruttolohnerhöhung von 150 bis 200 Euro im Monat könne der Streik verhindert werden, doch das sei von der Konzernleitung nicht gewollt. SNCF-Chef Jean-Pierre Farandou erwiderte im Sender RTL, die Gehälter seien in den vergangenen Jahren bereits erheblich angehoben worden. Zudem habe er Prämien und Schritte für alle Eisenbahner angekündigt, von denen auch die Schaffner profitierten.

Der angekündigte Streik fällt in großen Teilen Frankreichs auf das Startwochenende der Winterferien oder mitten in die Winterferien. Wie viele Züge am Wochenende fahren sollen, teilte die SNCF noch nicht mit. Das Unternehmen kündigte Informationen dazu für Mittwoch an. Laut Sud-Rail dürften in Frankreich über das Wochenende bis zu 70 Prozent der TGV-Verbindungen ausfallen.