Bahnhof in Mannheim-Neckarau völlig verwahrlost: Stadt fordert schnelleren Abriss

Seit Jahren ärgert sich die Stadt Mannheim über den schlechten Zustand des Bahnhofs in Neckarau. Die Deutsche Bahn will ihn erst Ende 2028 abreißen - zu spät, findet die Stadt.

Schon seit Jahren ärgert sich die Stadt Mannheim nach eigenen Angaben über den schlechten Zustand des Bahnhofs Neckarau. Verunreinigungen, Vandalismus, Müll und Schmierereien an den Wänden seien an der Tagesordnung, so die Stadt. In einem leeren Gebäude habe es auch schon gebrannt. In diesem hätten unbefugt Menschen geschlafen. Die Stadt spricht von einem anhaltenden Problem. Jetzt fordert sie einen schnelleren Abriss.



Der Neckarauer Bahnhof wird jeden Tag von einer Vielzahl an Pendlern genutzt, insbesondere auch von Schülerinnen und Schülern. Für sie stellen der verdreckte Bahnhof und das verwahrloste Gebäude einen Angstraum dar.

Die Bevölkerung fühlt sich unwohl

Matthew Gibson und Mariko Schröder sind Chormitglieder einer Theatergruppe am Nationaltheater Mannheim. Sie fahren regelmäßig mit dem Zug und kennen den Neckarauer Bahnhof nur als den düsteren Ort, an dem man lieber nicht alleine ist.

Die Gänge im Neckarauer Bahnhof sind dunkel. Viele Menschen versuchen den Bahnhof vor allem nachts zu meiden. SWR

Wenn ich hier durchlaufe, habe ich mein Handy griffbereit und versuche möglichst schnell, wieder rauszukommen.

Um sich sicherer zu fühlen, wünschen sich beide mehr Sicherheitspersonal oder Videoüberwachung in den Gängen. Auch mehr Beleuchtung würde ihrer Meinung nach zu mehr Sicherheit beitragen.

Deutsche Bahn will erst 2028 abreißen – Stadt hätte gern früher



Einen Abriss des Bahnhofsgebäudes hat die Deutsche Bahn erst für Ende 2028 geplant. Jetzt macht die Stadt Mannheim Druck. So gehe es nicht weiter. Sicherheitsdezernent Volker Proffen schlägt Alarm und hat sich direkt mit einem Schreiben an die Deutsche Bahn gewandt, so die Stadt. Der Abriss möge doch bitte deutlich früher durchgeführt werden.

Nach Angaben eines Bahnsprechers ist geplant, den Bahnhaltepunkt Neckarau näher ans Zentrum zu verlegen. Bis dahin sei ein Abriss des Bahnhofs aufgrund der Nähe zum Gleis nicht möglich. Die Bahn wolle aber durch gestalterische Maßnahmen für ein ansehnlicheres Erscheinungsbild des Bahnhofs Neckarau sorgen, so der Bahnsprecher.