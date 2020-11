Die deutsche Bahn kündigt für 2024 einen Probebetrieb mit einem mit Wasserstoff betriebenen Zug im Raum Tübingen an. Der Zug der Firma Siemens soll ein Jahr lang einen Dieseltriebwagen zwischen Tübingen, Horb und Pforzheim ersetzen. Dadurch könnten 330 Tonnen Kohlendioxid im Jahr eingespart werden, so ein Bahn-Sprecher. Die Bahn will in 30 Jahren klimaneutral unterwegs sein. Dafür müssen unter anderem 1.300 Dieseltriebzüge ersetzt werden, die vor allem auf Regionalstrecken eingesetzt werden, die keine Oberleitungen haben. Der französische Konzern und Siemens-Konkurrent Alstom hat in Deutschland bereits eine Reihe von Regionaltriebzügen mit Wasserstoff-Brennstoffzellen verkauft.