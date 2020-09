per Mail teilen

Die Deutsche Bahn und die Gewerkschaft EVG haben sich auf Eckpunkte eines Tarifvertrages verständigt. Demnach gibt es eine Lohnerhöhung ab 2022 in Höhe der Inflationsrate. Betriebsbedingte Kündigungen werden ausgeschlossen. Zudem will die Bahn weiter in großem Stil Personal einstellen. Laut EVG sind aber noch einige Punkte offen. Mit der Lokführergewerkschaft GDL gibt es noch keine Einigung.