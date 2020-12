Viele Menschen sind vor und nach den Feiertagen mit der Bahn zu Verwandten unterwegs. Die rechnet damit, dass die Waggons weniger ausgelastet sind als in früheren Jahren. Um Abstände einhalten zu können, sollen trotzdem mehr Züge eingesetzt werden.

"Das wird in diesem Jahr kein Geschäft für uns", sagt Achim Stauß der Konzernsprecher der Deutschen Bahn AG, im SWR. Es gehe aber darum, den Menschen in der Corona-Krise Abstand in den Zügen zu bieten und sie sicher ans Ziel zu bringen. Garantieren könne man jedoch nicht, dass immer und überall Sicherheitsabstände eingehalten werden könnten. Allerdings erklärte Stauß, er sei sich "sicher, dass er fast immer eingehalten wird." Der Nachbarplatz werde in der Regel freibleiben. Eine Reservierungspflicht in den Fernzügen werde es nicht geben, um zu verhindern, dass Menschen in Regionalzüge umstiegen, die dann zu voll werden könnten.

Mehr Züge im Weihnachts-Reiseverkehr

Ab dem 22. Dezember rechnet die Bahn damit, dass die Züge zu 50 bis 60 Prozent ausgelastet sein könnten. Achim Stauß sagt, das Motto der Bahn sei, "mehr Abstand und mehr Platz für die Fahrgäste". Das erreiche man durch den Einsatz von neuen Zügen. Allein im Weihnachtsverkehr würden rund 100 Sonderzüge eingesetzt.

Beamte der Bundespolizei mit einer Mund-Nasenbedeckung gehen beim bundesweiten Aktionstag der Deutschen Bahn zur Maskenpflicht im Berliner Hauptbahnhof an einem neuen ICE 4 vorbei.

Neue Züge seit dem Fahrplanwechsel

"15 fabrikneue ICE 4, die viel mehr Sitzplätze anbieten, als die Vorgänger-Modelle" seien seit dem Fahrplanwechsel im Einsatz, so Stauß. Das sei das Gebot der Stunde - "so viel Züge, so viel Platz wie möglich", so der Konzernsprecher. Das sei "das beste Rezept", wenn die Nachfrage nach Bahnreisen wieder anziehe.