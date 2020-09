per Mail teilen

Die Deutsche Bahn will vorübergehend die Preise für junge Leute senken. Demnach sollen Menschen bis einschließlich 26 Jahre ab Dienstag ab 12,90 Euro im Fernverkehr reisen können. Eine Million Tickets können bis einschließlich 1. November gebucht werden. Hintergrund ist die gerade bei Jüngeren beliebte Konkurrenz durch Fernbusse. Die Bahn hat außerdem angekündigt, mit alternativen Kraftstoffen zu experimentieren, damit ihre Diesel-Loks sauberer werden. Dabei sollen Kraftstoffe eingesetzt werden, die ganz oder teilweise aus Rest- und Abfallstoffen wie altem Speiseöl bestehen. In den nächsten Wochen sind Tests im Regionalverkehr in Baden-Württemberg und beim Shuttle-Zug nach Sylt geplant.