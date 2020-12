Die Deutsche Bahn stellt in diesem Jahr wie geplant rund 25.000 neue Mitarbeiter ein. Das hat Personalvorstand Martin Seiler bestätigt. Die Bahn will ihr Zug-Angebot in Deutschland ausbauen und braucht dafür vor allem mehr technisches Personal. Etwa die Hälfte der 200.000 Bahn-Mitarbeiter in Deutschland geht laut Seiler aber in den kommenden Jahren in Rente.