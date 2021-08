per Mail teilen

Die Lokführergewerkschaft GDL streikt von Mittwoch bis Freitagfrüh. Viele Züge werden ausfallen oder sich verspäten. Fragen und Antworten zur Erstattung.

Wer zur Arbeit pendelt oder mit der Bahn in den Urlaub fahren wollte, wird sich nicht freuen: Zahlreiche Züge fallen vorerst aus und Kundinnen und Kunden müssen sich jetzt um einiges kümmern.

Die Deutsche Bahn informiert Reisende auf ihren Internetseiten darüber, ob Züge planmäßig fahren oder Verspätungen absehbar sind. Auch in der DB Navigator-App sind Informationen und ein Ersatzfahrplan abrufbar. Die Bahn hat angekündigt, im Fernverkehr werde das Angebot am Mittwoch und Donnerstag auf ein Viertel reduziert. Priorität hätten besonders stark genutzte Strecken zwischen Berlin und der Rhein-/Ruhr-Region und Verbindungen zwischen Hamburg und Frankfurt, genauso wie die Anbindung wichtiger Bahnhöfe und Flughäfen.

Auch für den Regional- und S-Bahnverkehr gibt es Ersatzfahrpläne. Ein Grundangebot soll beibehalten werden, allerdings kann die Zahl der Züge regional stark schwanken. Informationen gibt es auch auf den Internetseiten und in Apps von Verkehrsverbünden oder privaten Eisenbahnunternehmen. Ein Sprecher des Fahrgastverbands Pro Bahn befürchtet ein Informationschaos und rät, möglichst viele Quellen zu nutzen.

In der Regel gilt, dass Kundinnen und Kunden Tickets nicht vorab - sozusagen auf den Verdacht, möglicherweise betroffen zu sein - zurückgeben können. Die Deutsche Bahn hat allerdings bereits angekündigt, sich gegenüber Fahrgästen „maximal kulant“ zu zeigen. Alle gebuchten Fahrkarten des Fernverkehrs für Strecken, die vom 11. bis 13. August betroffen sind, können kostenfrei erstattet werden. Ansonsten bleiben sie den Angaben zufolge bis 20. August gültig und können flexibel genutzt werden. Bei Sparpreisen und Super Sparpreisen ist die Zugbindung aufgehoben. Außerdem dürfen für die Weiterfahrt auch andere Züge genutzt werden.

Fahrgäste haben Anspruch auf eine Entschädigung, wenn ihr gebuchter Zug ausfällt oder stark verspätet am Zielort ankommt. Das ist über EU-Recht geregelt und gilt unabhängig davon, mit welchem Bahnunternehmen jemand unterwegs war. Pauschal lässt sich sagen: Kundinnen und Kunden können mit einer Erstattung von 25 Prozent des Ticketpreises rechnen, falls ihr Zug mindestens 60 Minuten verspätet eintrifft. Ab zwei Stunden Verspätung am Ziel muss die Hälfte der Fahrtkosten erstattet werden. Reisende sollten sich immer an das Unternehmen wenden, bei dem sie gebucht hatten.

Die Deutsche Bahn bietet zwei Wege für eine Erstattung an: Über das Fahrgastrechteformular per Post, oder online über das Kundenkonto auf den Internetseiten der Bahn beziehungsweise die App DB Navigator. Wer mit anderen Bahnunternehmen unterwegs ist, muss sich dort erkundigen. Manche Verkehrsunternehmen nehmen am Verfahren der Bahn teil, sie sind hier zu finden. Andere Anbieter haben eigene Formulare oder Erstattungsverfahren. Die Erstattung kann einige Wochen dauern.

Bei der Deutschen Bahn werden Streckenzeitkarten ab einer Verspätung von mehr als 60 Minuten am Ziel entschädigt – insgesamt maximal 25 Prozent des Zeitkartenwertes. Wer Wochen- oder Monatskarten des Nahverkehrs hat, soll sich nach Ablauf der Geltungsdauer beim Servicecenter Fahrgastrechte melden. Für Länder-Tickets, Quer-durchs-Land- und Schönes-Wochenende-Tickets gibt es eine vergleichsweise geringe Entschädigung von pauschal 1,50 in der 2. Klasse bzw. 2,25 Euro in der 1. Klasse.

Der Fahrgastverband Pro Bahn empfiehlt Reisenden in solchen Fällen, sich an die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr zu wenden. Sie setzt sich kostenlos dafür ein, einen Streit zwischen Verkehrsunternehmen und Kundinnen und Kunden außergerichtlich beizulegen.