Die App der Deutschen Bahn soll in Zukunft auch vor vollen Zügen warnen. So will die Bahn verhindern, dass Fahrgäste zu dicht gedrängt in den Zügen sind.

Mit den Lockerungen der Corona-Beschränkungen reisen wieder mehr Menschen mit der Bahn - um aber zu vermeiden, dass Reisende dichtgedrängt in Zügen stehen, wird die Bahn-App, der DB-Navigator, um eine Funktion erweitert: Die App soll anzeigen, wenn der ausgewählte Zug bereits zu 50 Prozent oder mehr belegt ist. Reisende können dann auf weniger nachgefragte Verbindungen wechseln. Sollten die Reservierungen für eine bestimmte Verbindung dennoch zu stark zunehmen, können für diese online keine Fahrkarten oder Reservierungen mehr gebucht werden. Am Bahnhof soll dies aber noch weiter möglich sein. Bahn gibt weitere Informationen bekannt Die Funktion soll in den kommenden Tagen freigeschaltet werden. Mehr Details wird die Bahn auf einer Pressekonferenz am Vormittag bekannt geben, unter anderem auch, wie sie ihr Angebot im Regional- und Fernverkehr weiter hochfahren möchte.