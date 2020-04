per Mail teilen

In Baden-Württemberg gibt es immer weniger Bäckereien. Zuletzt waren es nach Angaben des Zentralverbands des Deutschen Handwerks etwa 1.600, also rund 300 weniger als vor fünf Jahren. Damals gab es außerdem rund 2.500 Fleischereien und damit etwa 250 mehr als zuletzt. Auch in Rheinland-Pfalz ging Zahl dieser Betriebe zurück. Dort gab es zuletzt 635 Bäckereien und fast 750 Fleischereien.