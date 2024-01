Meinung: Bestellte Zustimmung für Winfried Hermann

Der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) gab für eine überflüssige Umfrage Steuergeld aus, meint Martin Rupps.

Acht von zehn Menschen in Baden-Württemberg fänden es gut, wenn Busse auf dem Land halbstündlich fahren. In den Städten darf es ein 15-Minuten-Takt sein. Dies ist das Ergebnis einer Forsa-Umfrage, die das baden-württembergische Verkehrsministerium in Auftrag gegeben hat. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) sieht sich in seinem Ziel, mehr Busse auf die Straßen zu bringen, bestätigt.

Die Meinung von Martin Rupps SWR SWR/Kristina Schäfer

Ich wundere mich darüber, für was der Minister Geld ausgibt bzw. ausgeben lässt. Wenn Menschen gefragt werden, ob etwas besser werden soll, nicken sie natürlich mit dem Kopf. Ein vergleichbares Echo würde der Minister mit der Frage erzielen, ob einmal im Jahr Gold vom Himmel regnen soll. Ich werde den Verdacht nicht los, dass der Verkehrsminister die Umfrage bestellt hat für eine Jubelmeldung.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Martin Rupps meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter - Der Tag im Südwesten". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

In der Umfrage ging es auch um die Bereitschaft der Baden-Württemberger, für einen engmaschigeren Nahverkehr mehr zu bezahlen. Das kann sich eine große Zahl von Menschen, 75 Prozent, vorstellen. Der Minister gibt sich freudig überrascht. Ich nicht. Nirgends in Deutschland sind die Einkommen so hoch wie in Baden-Württemberg und Bayern. Hier sitzt das Geld lockerer als anderswo. Siehe die gute Nachfrage im Land nach dem verhältnismäßig teuren Deutschlandticket.

Busse im 30- bzw. 15-Minuten-Takt

Blöd nur, dass Winfried Hermann sein Versprechen auf kürzere Taktzeiten nicht halten kann. Statt 2026 wird es 2030. Hoffentlich besinnen sich die Baden-Württemberger bis dahin nicht um!