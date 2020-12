Die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen wird in Baden-Württemberg weitgehend eingehalten. Diese Bilanz zieht das Innenministerium nach einer Reihe von Kontrollaktionen im Land. Seit vier Wochen kontrollieren Polizisten bei Schwerpunktkontrollen, wie die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr eingehalten wird. Bislang gab es solche Kontrollaktionen unter anderem in Mannheim, Freiburg, Konstanz und Stuttgart. Über 32.000 Personen wurden bisher kontrolliert. Bei knapp jeder fünften Person gab es etwas zu beanstanden, etwa, weil die Maske nicht über Mund und Nase gezogen war oder weil jemand im Bahnhof ohne Maske unterwegs war. In den meisten Fällen hätten sich die Kontrollierten einsichtig gezeigt, teilte Innenminister Strobl von der CDU am Freitag mit. In knapp 300 Fällen habe es aber Anzeigen gegen Maskenverweigerer gegeben. Für rücksichtsloses Verhalten habe er kein Verständnis, so Strobl. Das Tragen der Masken sei ein wichtiger Beitrag, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Auch in den kommenden Wochen werde die Polizei verstärkt kontrollieren, ob die Maskenpflicht im Nahverkehr eingehalten wird.