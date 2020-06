Bis auf Großveranstaltungen sind inzwischen fast alle Bereiche des öffentlichen Lebens wieder gelockert. Gelegenheit für eine Zwischenbilanz der Corona-Maßnahmen in Baden-Württemberg von SWR-Redakteur Knut Bauer.

SWR Aktuell: Welches Bild gibt die grün-schwarze Landesregierung in der Corona-Krise ab?

Knut Bauer, SWR Landespolitik: Ein eher durchwachsenes Bild. Am Anfang sah es noch ganz gut aus. Da gab es eine große Geschlossenheit in der Landesregierung. Alle haben an einem Strang gezogen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen und einen Zusammenbruch des Gesundheitswesens zu verhindern. Auch ein Fünf-Milliarden-Hilfspaket fürs Land ist schnell beschlossen worden. Doch je länger der Shutdown anhielt, desto uneinheitlicher ist das schwarz-grüne Krisenmanagement geworden. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wollte nicht zu schnell lockern, die CDU hat auf rasche Öffnungen gedrängt, bei den Gaststätten, bei den Bädern und auch bei den Kitas. Es hapert bei der Abstimmung und das federführende Sozialministerium wirkt überfordert. Inzwischen gibt es mehrere Dutzend Verordnungen, da blickt keiner mehr richtig durch. So darf im Tennis erst jetzt wieder Doppel gespielt werden, obwohl die Tennisplätze schon seit 11. Mai offen sind. Versteht eigentlich niemand, die Opposition von SPD und FDP übt im Zusammenhang mit der Corona-Verordnungen scharfe Kritik an der Landesregierung und spricht von Regelungschaos.

Bei den Lockerungen gibt es immer wieder Probleme bei der Umsetzung wie auch jetzt mit den Bäder-Öffnungen. Woran liegt das?

Weil sich die Landesregierung nicht immer einig ist, dauert es vergleichsweise lange, bis die Entscheidungen getroffen werden. Und dann bleibt zu wenig Zeit, um sie umzusetzen. Das wiederholt sich seit Wochen immer wieder. Seit gut einer Woche war beispielsweise klar, dass die Bäder ab 6. Juni wieder öffnen können. Die Verordnung dazu ist aber erst letzten Donnerstag erlassen worden. Was zur Folge hat, dass auch heute noch viele Bäder geschlossen sind. Völliges Unverständnis äußert hier der Verband der kommunalen Unternehmen, die Bäder werden ja meist von den Kommunen betrieben. Die Anforderungen des Hygienekonzepts ließen sich mit dem vorhandenen Personal nicht erfüllen, schon gar nicht in zwei Tagen, stellen sie fest.

Hat im Corona-Verordnungsdickicht also auch der Vorwahlkampf in Baden-Württemberg begonnen?

Auf jeden Fall, man darf nicht vergessen, dass es nur noch zehn Monate sind bis zur nächsten Landtagswahl im März 2021. Vor allem die CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann hat in den Vorwahlkampf-Modus geschaltet und versucht, sich mit Öffnungsankündigungen zu profilieren. Wohl auch, weil Ministerpräsident Kretschmann in der Krise immer wieder gezögert hat, und dieses Zaudern versucht die CDU zu nutzen. Da wird dann auch Kretschmann zum Getriebenen wie bei der vollständigen Öffnung von Kitas und Grundschulen. Der Grünen-Regierungschef wollte eine wissenschaftliche Studie abwarten. Aber der Druck war so groß, dass er sich ein Zwischenergebnis liefern ließ. Danach spielen kleinere Kinder beim Corona-Infektionsgeschehen keine große Rolle. Also wurde beschlossen, die Kitas Ende Juni ganz aufzumachen - als erstes vermeldet von Kultusministerin Eisenmann. Von Koalitionsdisziplin ist bei Grün-Schwarz inzwischen nicht mehr viel zu spüren.