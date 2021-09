Zweitjob-Anteil im Land bundesweit am höchsten

per Mail teilen

Fast jeder zehnte Beschäftigte (9,1 Prozent) in Deutschland braucht einen Zweitjob. Seit dem Jahr 2003 habe sich der Anteil der sogenannten Doppeltbeschäftigten mehr als verdoppelt, berichtet die "Augsburger Allgemeine" unter Berufung auf Zahlen der Bundesagentur für Arbeit, die die Linkspartei angefragt hatte. Im Vergleich der Bundesländer an der Spitze liegt demnach Baden-Württemberg. Dort sind den Angaben zufolge 11,1 Prozent der Menschen mehrfach beschäftigt. Dahinter folgt auf Platz zwei Bayern (10,8 Prozent). Besonders niedrig ist der Anteil der Doppeltbeschäftigen demnach in Ostdeutschland, wo der Niedriglohnsektor stärker verbreitet ist.