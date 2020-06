Frau und Tochter tot in Wohnung bei Stuttgart gefunden - Tatverdächtiger stellt sich

Leichenfund in Allmersbach

In Allmersbach (Rems-Murr-Kreis) hat die Polizei am Sonntagvormittag eine Frau und ihre Tochter tot in deren Wohnung gefunden. Verdächtigt wird der Ex-Partner der Mutter - er stellt sich schließlich selbst der Polizei.