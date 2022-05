2,2 Millionen zusätzliche Sitzplätze für 9-Euro-Ticket geplant

Baden-Württemberg rüstet sich wegen des 9-Euro-Tickets für einen Ansturm an Reisenden. Zusätzliche Züge und Sitzplätze sind in Planung. Trotzdem müsse man mit vollen Zügen rechnen.

Durch das 9-Euro-Ticket erwartet das Verkehrsministerium in Baden-Württemberg einen Besucheransturm auf Busse und Züge des öffentlichen Nahverkehrs. Bei zu erwartenden Engpässen sollen zusätzliche Züge und Kapazitäten bereitgestellt werden, wie Ressortchef Winfried Hermann (Grüne) am Freitag in Stuttgart mitteilte. Dazu sollen etwa 2,2 Millionen zusätzliche Sitzplätze auf den Zugstrecken entstehen. Hinzu kommen etwa 30.000 zusätzliche Zugkilometer, die zurückgelegt werden sollen. Ein Zugkilometer ist dabei ein von einem Zug gefahrener Kilometer Strecke. Zurzeit legen Nahverkehrszüge in Baden-Württemberg 730.000 Zugkilometer zurück.

Ferienzeit ist Baustellenzeit

Das 9-Euro-Ticket ist in den Monaten Juni, Juli und August verfügbar - also mitten in der Ferienzeit. Die nutzt die Deutsche Bahn AG auch dieses Jahr, um Bauarbeiten durchzuführen. Somit müssen Nutzerinnen und Nutzer des 9-Euro-Tickets mit Verzögerungen rechnen. Verkehrsminister Hermann bittet daher um Verständnis und Gelassenheit, wenn es voller in den Zügen wird. Es sei geplant, Fahrgäste auf den Bahnsteigen an gefragten Routen zu unterstützen und über Engpässe in den Zügen zu informieren. Ein besonderes Augenmerk gelte dabei den heute schon gefragten Strecken, wie etwa der Frankenbahn, den Strecken in Richtung Bodensee und dem Murgtäler Radexpress. Man solle sich bereits im Vorfeld über die beste Verbindung informieren. Fahrräder können zum Beispiel in Ersatzbussen nicht mitgenommen werden.

Hermann baut auf mehr Geld für Mobilitätswende

Laut Verkehrsministerium ist das 9-Euro-Ticket ein besonderer Kraftakt für das Land. "Das 9-Euro-Ticket bleibt ein Strohfeuer, wenn der Bund nicht zeitnah ausreichend Regionalisierungsmittel für die Kostensteigerungen im Regelbetrieb und für die Ertüchtigung des öffentlichen Verkehrs und damit für die Mobilitätswende bereitstellt", so Hermann. Man baue auf die Zusage des Bundes, die Mittel im kommenden Doppelhaushalt um 1,5 Milliarden zu erhöhen.

9-Euro-Ticket gilt auf der Gäubahn

In den IC-Zügen der Gäubahnstrecke zwischen Stuttgart und Singen (Kreis Konstanz) wird das 9-Euro-Ticket gelten. Darauf haben sich das Verkehrsministerium und die Deutsche Bahn verständigt. Auf der Strecke werden IC-Züge als Nahverkehrszüge eingesetzt. Mit den 9-Euro-Tickets können Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr durch ganz Deutschland fahren. Neun Euro kostet ein Ticket im Monat. Nach Angaben der Bahn wurden bis Dienstag mehr als eine Million der Sondertickets verkauft.