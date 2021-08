Die Pflege im Heim wird für Pflegebedürftige und deren Familien immer teurer - besonders kostspielig ist ein Heimaufenthalt in Baden-Württemberg. Die selbst zu zahlenden Anteile stiegen im bundesweiten Schnitt weiter auf nun 2.125 Euro pro Monat. Das sind 57 Euro mehr als zu Jahresbeginn und 110 Euro mehr als Mitte vergangenen Jahres. Mit am teuersten war es in Baden-Württemberg mit durchschnittlich 2.463 Euro. Das geht aus neuen Daten des Verbands der Ersatzkassen mit Stand vom 1. Juli hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen. Spitzenreiter ist demnach Nordrhein-Westfalen (2.496 Euro). Am niedrigsten ist die Belastung für Heimbewohner in Sachsen-Anhalt mit 1.539 Euro im Monat.