Sportministerin Susanne Eisenmann (CDU) hat sich skeptisch dazu geäußert, ob Zuschauer bald wieder ins Stadion zurückkehren sollten. Der Schutz vor Infektionen gehe vor. Eine Hintertür ließ sie aber offen.

Susanne Eisenmann (CDU), die für den Sport zuständige Kultusministerin von Baden-Württemberg, hat sich gegenüber dem SWR skeptisch gezeigt, ob Fußballfans in Zeiten des Coronavirus demnächst wieder ins Stadion dürften: "Wir haben steigende Infektionszahlen und wir haben alle gemeinsam eine hohe Verantwortung, Menschenansammlungen so weit wie möglich zu vermeiden."

Wichtig sei es, bundesweit einheitliche Lösungen zu haben. "Ich finde es schwierig, wenn der eine Club Unterstützung hat und der andere nicht. Das ist auch eine Frage des Wettbewerbs", sagte sie.

Unterschiedliche Regelungen

Der Karlsruher SC möchte zum Beispiel beim DFB-Pokalspiel gegen Union Berlin am 12. September 450 Zuschauer zulassen. Beim Pokalspiel des FSV Mainz 05 gegen den TSV Havelse hat die Stadt Mainz bis zu 1.000 Fans erlaubt. Die TSG Hoffenheim tritt beim Chemnitzer FC an - dort wurden bis zu 4.632 Zuschauer genehmigt. Ins Stadion dürfen allerdings nur Fans der Heimmannschaft. Inzwischen hat sich auch der VfB-Vorstandsvorsitzende Thomas Hitzlsperger für eine einheitliche Lösung stark gemacht.

500 Zuschauer als "realistische Obergrenze" in BW

Sollte es keine bundesweit einheitliche Lösung geben, verspricht Ministerin Eisenmann für Baden-Württemberg eine Gesamtlösung mit "Maß und Mitte." Der Fußball-Bundesligist SC Freiburg geht aktuell von 500 Zuschauern pro Spiel aus. Das hält die Ministerin für eine realistische Obergrenze: "Das sind die Regeln in Baden-Württemberg für Veranstaltungen, nicht für Sport, sondern insgesamt."

Der Freiburger Bundesligist traut sich allerdings auch zu, einen Spieltag mit anfangs 20 bis 30 Prozent der maximalen Zuschauerkapazität "gut und sicher zu organisieren", so SC-Vorstand Oliver Leki. Dies würde einer Zulassung von 4.800 bis 7.200 Zuschauern entsprechen.

Eisenmann: Infektionsschutz geht vor

Als Sportministerin sei es ihr aber auch ein Anliegen, die anderen Sportarten zu berücksichtigen, die von Zuschauereinnahmen lebten, so Eisenmann: "Deshalb müssen wir einen Blick auf den Sport insgesamt haben und nicht ausschließlich und nur vom Fußball sprechen."

Für den Profisport in Baden-Württemberg solle es in Zeiten der Pandemie auf jeden Fall einheitliche Regeln geben, betonte die Ministerin: "Für Baden-Württemberg kann ich das definitiv sagen. Wir befassen uns selbstverständlich mit allen Sportarten." Zum Sport gehöre das Publikum. Der Schutz vor Infektionen gehe aber vor: "Wir können nicht Gefahr laufen, dass wir nachher wieder Kitas und Schulen schließen müssen und dafür Großveranstaltungen ermöglichen." Das Länderspiel zwischen Deutschland und Spanien am Donnerstagabend in Stuttgart fand ohne Zuschauer statt.

Innenminister für einheitliche Lösung

Auch Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) strebt in der Debatte eine einheitliche Lösung an. Zudem hat er sich erneut für die Einführung personalisierter Tickets ausgesprochen, um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können. "Natürlich können wir ein Fußballstadion in diesen Zeiten nicht voll besetzen - mehrere tausend Zuschauer können in einem großen Stadion an der frischen Luft durchaus einen sehr guten Abstand halten", sagte der 60-Jährige am Freitag.

"Wichtig ist mir für die Bundesliga eine einheitliche Regelung in allen Ländern und personalisierte Tickets sind dabei eine zentrale Anforderung und ein Muss - es geht um unsere Gesundheit, ja, am Ende sogar um unser Leben."