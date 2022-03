Von "Hochschulstadt" bis "Schreinerdorf": 23 Kommunen dürfen Zusatzbezeichnungen führen

Das Land hat Zusatzbezeichnungen für 23 baden-württembergische Kommunen genehmigt. Das teilte das Innenministerium am Donnerstag mit. Dabei geht es etwa um Titel wie "Hochschulstadt" oder "Wallfahrtsstadt", die Städte und Gemeinden ab 2022 führen dürfen. Damit stärke das Land Identität und Zusammengehörigkeitsgefühl vor Ort, sagte der Innenminister Thomas Strobl (CDU) laut Mitteilung. Zusatzbezeichnungen können demnach auf der geschichtlichen Vergangenheit, der Eigenart oder der heutigen Bedeutung der Gemeinde beruhen. Lauffen am Neckar (Landkreis Heilbronn) darf nun etwa den Titel "Hölderlinstadt" führen, Walldürn (Neckar-Odenwald-Kreis) zum Beispiel den Zusatz "Wallfahrtsstadt". Eschelbronn (Rhein-Neckar-Kreis) trägt die Bezeichnung "Schreinerdorf". Am 2. Dezember 2020 hat der Landtag eine Änderung der Gemeindeordnung beschlossen, mit der die bislang zurückhaltende Praxis im Bereich der Zusatzbezeichnungen gelockert wurde. In der Vergangenheit wurden im Wesentlichen lediglich die Bezeichnungen „Bad“ und „Universitätsstadt“ verliehen.