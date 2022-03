Wie Unternehmen aus BW den Ukrainern helfen und Chancen bieten

Krieg in der Ukraine seit über einem Monat - viele Unternehmen aus Baden-Württemberg sind solidarisch und hilfsbereit. Gleichzeitig hoffen sie auf einen Zuwachs an Fachkräften.

Seit Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine am 24. Februar beginnen die Tage von Peter Gerstmann mit einer Krisensitzung. Gerstmann ist Chef des Baumaschinen-Unternehmens Zeppelin GmbH aus Friedrichshafen (Bodenseekreis) und muss als solcher die Lage seiner Firma jeden Tag neu bewerten.

Die Wirtschaft im Südwesten spürt die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine. dpa Bildfunk Picture Alliance

Krieg in der Ukraine: Gehalt wird weiter gezahlt

Zeppelin liefert und wartet Baumaschinen in vielen Ländern im eurasischen Raum und hat daher etliche Niederlassungen in Russland und der Ukraine. In Kiew zum Beispiel wurde eine große Niederlassung samt Lager gerade erst neu gebaut. In Russland sind etwa 1.400 Menschen bei Zeppelin beschäftigt, in der Ukraine 600.

Der Konzern hat ihnen von Tag eins des Krieges an Hilfe bei der Flucht und bei der Unterbringung angeboten. Auch die Gehälter zahlt er bislang weiter. Das hängt allerdings davon ab, wie lange die Zahlungssysteme noch funktionieren. So lange werde man dies beibehalten, erklärt Gerstmann. "Das ist, glaube ich, auch eine der wichtigsten Hilfen, die man als Unternehmen dort noch leisten kann, dass man nicht von heute auf morgen sagt, da ist keine Arbeitsleistung mehr, dann zahlen wir auch kein Geld mehr."

Während des Ukraine-Kriegs gibt es von vielen Arbeitgebern auch ohne Arbeit Lohn und Gehalt. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Felix Kästle

Viele Firmen helfen ihren Mitarbeitenden in der Ukraine

Auch der Stuttgarter Technologiekonzern Bosch engagiert sich für seine Mitarbeitenden in der Ukraine: Man helfe zum Beispiel über die jeweiligen regionalen Organisationen der Nachbarländer, etwa mit materieller Unterstützung, bei der Suche nach Arbeit und Unterkunft sowie bei der Kinderbetreuung. Aber auch mit rechtlicher und psychologischer Beratung, teilt Bosch auf SWR-Anfrage schriftlich mit. In Deutschland selbst hat Bosch gespendet. So wie viele andere Unternehmen aus Baden-Württemberg auch: der Stuttgarter Autozulieferer Mahle etwa, der Maschinenbauer Akku aus Baden-Baden oder das Maschinenbauunternehmen Hobart in Offenburg (Ortenaukreis).

Auch bei der Zeppelin GmbH in Friedrichshafen hat man einen Hilfsfonds aufgelegt. Außerdem bekommen Mitarbeitende Sonderurlaub, wenn sie sich an Hilfsaktionen beteiligen wollen. Zeppelin-Chef Peter Gerstmann ist von der Hilfsbereitschaft seiner Beschäftigten gerührt. Vor allem aber bewegt ihn die Solidarität unter seinen Beschäftigten. "Das ist sicherlich einer der emotionalsten Augenblicke, die ich in den letzten zwei Tagen hatte - unser virtuelles Meeting, wo wir das Management von Russland, Weißrussland, der Ukraine, aber auch von den eurasischen Staaten in einem Call zusammen hatten. Und dabei die Empathie und teilweise auch die Scham zu spüren, die den ukrainischen Kollegen entgegengebracht wurde - das war unglaublich."

Baden-württembergische Unternehmen zeigen Solidarität mit Geflüchteten aus der Ukraine. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

Fachkräftemangel: "Ukrainer retten uns den A..."

Jeden Tag kommen Menschen aus der Ukraine in Deutschland an, geflohen vor dem Krieg in ihrer Heimat. Manche haben bereits ein Jobangebot in der Tasche und damit eine Perspektive hierzulande. Das erst vor ein paar Tagen gegründete Onlineportal "JobAidUkraine" bringt Unternehmen und Flüchtlinge kostenlos zusammen - wie sich bereits zeigt, mit Erfolg. Auch Unternehmen aus Baden-Württemberg inserieren.

Portal-Gründer Marcus Diekmann sagt: "Allein in den Bereichen IT, Handel, Pflege, Gastronomie - und das Handwerk, da ist die Situation genauso - fehlen uns aktuell zwei Millionen Fachkräfte in Deutschland. Das heißt, das ist eine große Chance. Und, liebe Ukrainer, großes Dankeschön an euch, ihr rettet uns den A...."

Nach der Flucht aus Kiew: Neustart in Remshalden

Oksana zum Beispiel ist erst seit wenigen Tagen in Deutschland. Von Kiew aus floh sie kurz nach Kriegsbeginn nach Budapest. Dass sie jetzt in Remshalden (Rems-Murr-Kreis) am Tisch des italienischen Restaurants "La Fontana" sitzt, verdankt sie einer Stellenanzeige auf der Plattform "JobAidUkraine". Restaurant-Chef Franco hatte sie geschaltet, und Oxana bewarb sich von Budapest aus per WhatsApp. Nächste Woche wollen sie gemeinsam zum Einwohnermeldeamt gehen wegen ihrer Arbeitserlaubnis. Es soll nur ein paar Tage dauern, hat die Behörde in Aussicht gestellt.