Hessen und Baden-Württemberg wollen für die Cybersicherheit künftig stärker zusammenarbeiten. Innenminister Thomas Strobl (CDU) und sein hessischer Kollege haben das jetzt erklärt.

In einer Pressemitteilung verkündet das baden-württembergische Innenministerium am Freitag die intensivierte Kooperation mit dem Innenministerium in Hessen. Gemeinsam soll die Cybersicherheit der beiden Bundesländer gestärkt werden. "Cyber-Angriffe machen nicht vor Ländergrenzen halt. Daher reagieren wir nun mit einer Vernetzung der Expertise in beiden Ländern auf diese Herausforderung", erkärt Innenminister Thomas Strobl (CDU). Durch die Kooperation mit dem Ministerium von Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) soll die Cybersicherheit in Behörden und staatlichen Institutionen verbessert werden. Das heißt: die Sicherheit der Webanwendungen, der Netzwerke und der Schutz vor Hackerangriffen.

Thomas Strobl (CDU), Minister für Inneres, Digitalisierung und Migration von Baden-Württemberg, spricht während der Landespressekonferenz Baden-Württemberg. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

Cybersicherheit sei einer der Schlüsselfaktoren für eine erfolgreiche Digitalisierung und den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes, so der CDU-Politiker. Die Corona-Pandemie habe gezeigt, wie wichtig digitale Anwendungen seien - gleichzeitig würden beide Länder "durch die zunehmende Digitalisierung angreifbarer".

Vernetzung der Cybersicherheits-Zentren der Länder

Die Kooperation sieht vor, das Hessen Cyber-Competence-Center (Hessen3C) und die Cybersicherheitsagentur Baden-Württemberg (CSBW) künftig besser zu vernetzen und deren Erfahrungen auszutauschen, "um den Gefahren aus dem Netz zu begegnen", so die Mitteilung des Innenminsteriums Baden-Württemberg. Dazu gehören etwa "eine stärkere Fortbildung von Cybersicherheitsexperten sowie die Unterstützung bei strategischen Fragestellungen und operativen Anforderungen". Beginnen wird die Kooperation im Spätherbst mit gegenseitigen Besuchen der beiden Institutionen.

Die Cybersicherheitsagentur Baden-Württemberg ist laut Innenministerium das Herz der neuen Cybersicherheitsarchitektur des Landes, die im Februar 2021 mit Inkrafttreten des "Gesetz zur Verbesserung der Cybersicherheit" ins Leben gerufen wurde. Die Behörde soll im Laufe des Jahres 2022 ihre operative Betriebsbereitschaft erreichen.