In der Beratungsstelle für politisch Verfolgte und Vertriebene in Baden-Württemberg werden jesidische Frauen und Kinder behandelt, die 2015 aus dem Nordirak kamen - ein Jahr nach dem Völkermord an den Jesiden, der am 3. August 2014 begann. Nach acht Jahren in Deutschland haben sie Fuß gefasst in ihrer neuen Heimat.