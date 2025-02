Özdemir und Hagel: Wie wollen sie bei Wählern in BW punkten?

per Mail teilen

Die Wählerinnen und Wähler in Baden-Württemberg haben jetzt ungefähr ein Jahr Pause. Denn im Frühjahr 2026 stehen die Landtagswahlen an. In einer Sondersendung nach der Bundestagswahl kommen unter anderem die beiden aussichtsreichsten Kandidaten auf die Kretschmann-Nachfolge zu Wort: Manuel Hagel von der und Cem Özdemir von den Grünen. Wie wollen sie jetzt bei den Menschen im Land punkten?