Noch gut ein Jahr bis zur Landtagswahl: Erstmals sind die voraussichtlichen Rivalen um die Kretschmann-Nachfolge in einer SWR-Sendung aufeinandergetroffen.

Es war das erste Rededuell der wahrscheinlichen Konkurrenten um das Amt des Ministerpräsidenten: Cem Özdemir, noch Grünen-Minister in Berlin für Landwirtschaft und Forschung, und Manuel Hagel, Partei- und Fraktionschef der CDU, sind am Montagabend - einen Tag nach der Bundestagswahl - in der SWR-Sendung "Zur Sache! Baden-Württemberg - extra" aufeinandergetroffen. In der Diskussionsrunde dabei waren auch SPD-Partei- und Fraktionschef Andreas Stoch, AfD-Landes-Co-Chef Markus Frohnmaier und Hans-Ulrich Rülke, Partei- und Fraktionschef der FDP.

Hagel: BW-Vorschläge sind von Grünen in Berlin "wegplaniert" worden

Manuel Hagel warf Özdemir vor, in der Migrationspolitik nicht glaubwürdig zu sein. Die BW-Landesregierung habe im Herbst über einen Antrag im Bundesrat und Initiativen gegenüber der damaligen Ampel-Bundesregierung versucht, eine stärkere Begrenzung der Zuwanderung zu erreichen. Diese seien dann vom Bundeskabinett und der Grünen-Bundestagsfraktion, denen der Bundeslandwirtschaftsminister angehöre, "wegplaniert worden. Von daher gibt es da eine saubere Diskrepanz zwischen dem, was wir hier getan haben, und zwischen dem, was in Berlin getan worden ist."

Cem Özdemir bestreitet Spaltung der Grünen bei Migration

Özdemir hatte zuvor in der Sendung, in die er aus Berlin zugeschaltet war, bestritten, dass die Grünen beim Thema Migration gespalten seien. Der Minister verwies auf den Bundesratsantrag der Länder Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein, in dem "sehr kluge Vorschläge" zur Begrenzung der irregulären Migration gemacht worden seien. Allen drei Regierungen gehören die Grünen an.

Grünen-Minister für klare Kante bei irregulärer Zuwanderung

Das Problem sei, dass gut integrierte Menschen aus Deutschland abgeschoben würden, während man die eher wenigen Intensiv-Straftäter nicht aus dem Land bekomme. "Das muss man andersrum machen." Der 59-jährige Grüne betonte: "Dafür stehe ich und nicht erst seit heute. Wer mich kennt, weiß, dass ich da schon seit vielen Jahren sehr klar bin in der Frage."

Özdemir fügte hinzu: "Das sage ich gerade, weil mein Name ja so ein Ützelbrützel-Name ist, jetzt nicht schon immer sich so anhört, als wenn er urschwäbisch gewesen wäre." Man müsse die Migrationspolitik grundlegend ändern. "Dann kriegen wir auch immer Zustimmung in der Bevölkerung. Die Menschen sind nicht ausländerfeindlich. Sondern die Menschen sagen, es braucht eine Regelung, es braucht eine Steuerung, es braucht eine Ordnung. Dafür stehe ich."

AfD kritisiert Merz: Wahlversprechen schon gebrochen

Markus Frohnmaier (AfD) hielt der CDU und deren Kanzlerkandidaten Friedrich Merz vor, bei der Migrationspolitik nicht Wort zu halten. "Heute kann man lesen, dass Herr Merz, der in den Wahlkampf gezogen ist mit dem Versprechen, die Grenzen zu sichern und zu schützen, gesagt hat, dass damals niemand darüber geredet hätte, Grenzen zu schließen. Daran kann er sich jetzt schon nicht mehr erinnern. Es hat nicht mal einen Wahlabend gedauert."

Frohnmaier sagte, die AfD werde nach den Zuwächsen bei der Wahl weiter davon profitieren, "weil diese Union nicht eines der Wahlversprechen halten können wird, das gegeben worden ist, weil auch die Partner dazu fehlen".

Unions-Kanzlerkandidat Merz will Zurückweisungen auf Zeit

Merz hatte einen Tag nach dem klaren Unions-Sieg bei der Bundestagswahl erklärt, er wolle Zurückweisungen an den deutschen Grenzen, sie sollen aber befristet sein. "Ich halte es aus verfassungsrechtlichen und europarechtlichen Gründen für möglich und sogar für notwendig, dass wir diese Zurückweisungen auf Zeit in Europa, an den deutschen Grenzen ermöglichen", so Merz.

Er sei sicher, dass die SPD, mit der er eine neue Bundesregierung bilden will, sich nicht der Einsicht verschließen werde, "dass wir hier einen gemeinsamen Weg gehen". Die SPD hatte unter anderem europarechtliche Bedenken gegen einen von Merz im Wahlkampf geforderten faktischen Einreisestopp für irreguläre Einreisen auch von Schutzsuchenden nach Deutschland deutlich gemacht. "Niemand von uns will die Grenzen schließen", sagte der CDU-Chef.