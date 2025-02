per Mail teilen

Wegen Keimen muss das Trinkwasser abgekocht werden - diese Aufforderung der Behörden in BW gab es in den vergangenen Jahren immer öfter. Grund könnte der Klimawandel sein.

In Baden-Württemberg ist es in den vergangenen fünf Jahren die Zahl der Verunreinigungen von Trinkwasser gestiegen, bei denen die Bevölkerung immer öfter Trinkwasser abkochen musste. Das geht aus einer Antwort des Verbraucherschutzministeriums auf eine Anfrage der FDP-Landtagsfraktion hervor, die dem SWR vorliegt.

Ist der Klimawandel Ursache für mehr verunreinigtes Trinkwasser?

Demnach hat sich die Zahl der Nutzungseinschränkungen je Landkreis zuletzt fast verdreifacht. Im Jahr 2020 gab es landesweit 23 Fälle, bei denen das Trinkwasser verunreinigt war. Im vergangenen Jahr waren es demnach 62 Fälle. In diesen Fällen war die Bevölkerung in den betroffen Städten und Gemeinden aufgerufen, das Trinkwasser vor dem Verzehr abzukochen.

Das Verbraucherschutzministerium von Baden-Württemberg hat für die Zunahme dieser Fälle eine mögliche Erklärung: Die mikrobiologischen Kontaminationen können mit dem Klimawandel zusammenhängen. Durch vermehrte Starkregenereignisse sei lokal Oberflächenwasser in Brunnen oder Quellfassungen, also Sickerrohre, die austretendes Grundwasser sammeln oder ableiten, eingedrungen. Gleichzeitig gehe die Neubildung von Grundwasser durch heißere Sommer und längere Trockenperioden insgesamt zurück, so das Ministerium.

Der FDP-Landtagsabgeordnete Frank Bonath aus dem Wahlkreis Villingen-Schwenningen kritisiert das Vorgehen der Landesregierung. Gesundheits- und Wasserbehörden würden mit bürokratischem Mehraufwand belastet, ohne dass die Trinkwassersicherheit dadurch spürbar verbessert werde.