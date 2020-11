Die Corona-Pandemie und der Wandel zur E-Mobilität gefährden tausende Jobs bei Autozulieferern wie Bosch oder ZF. Wirtschaft und Politik haben über neue Strategien gesprochen.

Die Hiobsbotschaften häufen sich seit langem: Auch Mahle hat angekündigt, in ganz Deutschland 2.000 Stellen abzubauen, allein in Mühlacker (Enzkreis) fast 200 Stellen. Beschäftigte sind verunsichert.

"Ich mach mir schon Gedanken um meinen Arbeitsplatz. […]. Jeder hat Befürchtungen, wie das Ganze weitergehen wird. Es ist nicht ganz einfach im Moment". Reinhard Findeisen, seit 20 Jahren Beschäftigter beim Autozulieferer Mahle Behr

Tausende Jobs fallen bei Automobilzulieferern weg

Continental streicht in Deutschland 13.000 Jobs, bei ZF Friedrichshafen sind es 7.500. Bosch hat schon mehrere tausend Stellen gekürzt – wie viele es letztlich werden sollen, sagt der Zulieferer nicht. Es heißt, man werde von Fall zu Fall standortspezifisch entscheiden. Eberspächer schließt sein Werk für Fahrzeugheizungen am Stammsitz in Esslingen Ende 2021 und Mann und Hummel hat angekündigt, die Produktion im Werk in Ludwigsburg nicht fortzuführen.

Auch bei Continental werden tausende Stellen gestrichen. dpa

Politik fordert Investitionen in Strukturwandel

Nicht nur die Beschäftigten sind alarmiert, sondern auch die Politik. Das Problem vieler Betriebe im Land: Sie müssen viel Geld in neue Technologien investieren, gleichzeitig drückt die Coronakrise auf den Gewinn.

"Bei Herstellern und Zulieferern in der Autobranche führt das zu einer Sorge um die Existenz von Standorten und teilweise ganzen Unternehmen. […] Die Arbeitslosigkeit in einzelnen Bereichen nimmt bereits zu." Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU), Wirtschaftsministerin Baden-Württemberg

Viele Zulieferbetriebe haben bisher auf den Verbrennungsmotor gesetzt

Mehr als 95.000 Menschen arbeiten laut der Strukturstudie BW mobil allein in Baden-Württemberg bei einem Zulieferer. Aber laut einer Umfrage der Gewerkschaft IG Metall sind viele dieser Betriebe nicht oder nicht ausreichend auf den Wandel hin zur E-Mobilität und alternativen Antriebsformen vorbereitet.

"Corona beschleunigt den Strukturwandel in der Branche. […] Gerade in Krisenzeiten müssen Zulieferer nah dran sein an den Herstellern, um gemeinsam Lösungen zu finden. Daher ist weltweite Präsenz ein Erfolgskriterium." Jochen Weyrauch, stellvertretender Vorstandsvorsitzender Dürr-Systems AG

Protestaktion vor dem Mahle-Werk in Gaildorf. SWR

Der Maschinen- und Anlagenbauer Dürr-Systems AG kommt besser durch die Krise als manch anderer Betrieb: Nach dem Rückgang im Frühjahr verzeichnet er nach den aktuell veröffentlichten Quartalszahlen wieder einen Aufwärtstrend. Damit die deutschen Betriebe die Transformation meistern, fordert Weyrauch eine verstärkte Kooperation.

Gewerkschaft IG Metall fordert sozialverträgliche Lösungen für den Wandel

Kai Burmeister von der IG Metall Baden-Württemberg betont aber auch: Der Wandel dürfe nicht zulasten der Beschäftigten gehen. Unternehmen sollten die Situation nutzen, um Mitarbeitende weiter zu qualifizieren und fit für neue Aufgaben zu machen. Jobs zu streichen oder ins Ausland zu verlagern könne keine Lösung sein.

Die Wirtschaftsministerin erklärt, Ziel sei es, Baden-Württemberg als global führenden Automobil- und Mobilitätsstandort zu erhalten und somit Wertschöpfung und zukunftsfähige Arbeitsplätze im Land zu sichern. Sie fordert, die Betriebe müssten sich stärker als auf Themen wie Digitalisierung und Softwareentwicklung konzentrieren. Zudem spricht sie sich dafür aus, in der Antriebstechnologie neben Strom auch Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe zu nutzen, um die Klimaziele im Verkehr zu erreichen.