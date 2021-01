per Mail teilen

Die baden-württembergische Landesregierung hat am Dienstag einen Zukunftsplan für die Wälder im Land beschlossen. In der so genannten Waldstrategie 2050 geht es darum, wie Wälder künftig genutzt werden sollen. Die Waldstrategie umfasst insgesamt 23 Ziele und ist Ergebnis mehrerer öffentlicher Diskussionsrunden. Unter anderem soll noch mehr Augenmerk darauf gelegt werden, die Wälder für den Klimawandel fit zu machen. Private Waldbesitzerinnen und -besitzer sowie Kommunen sollen mehr Beratung erhalten, zum Beispiel darüber, welche hitzebeständigen Baumarten sie pflanzen können. Waldbesitzende sollen Geld erhalten, wenn sie ihre Wälder nachhaltig bewirtschaften und sich um den Artenschutz verdient machen. Außerdem soll darauf geachtet werden, wie die Wälder weiterhin für Wandernde und Freizeitsportlerinnen und -sportler genutzt werden können - aber auch für den Kurbetrieb. Um das Wissen über den Wald zu fördern, sollen unter anderem Waldkindergärten unterstützt werden. Zusätzliches Geld gibt es für die Waldstrategie 2050 nicht. Sie soll aus vorhandenen Haushaltsposten finanziert werden.