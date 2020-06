In Baden-Württemberg werden fünf Häuser von Galeria Karstadt Kaufhof geschlossen. Rund 300 Mitarbeiter des Konzerns im Land verlieren ihren Arbeitsplatz.

Fünf Kaufhof- beziehungsweise Karstadt-Filialen in Baden-Württemberg werden im Zuge der Sanierung der Warenhaus-Kette geschlossen. Rund 300 Mitarbeiter des Konzerns im Land verlieren ihren Arbeitsplatz.

Konkret sind ein Kaufhof in Mannheim, einer in Stuttgart-Bad Cannstatt sowie eine Filiale in Göppingen von der Schließung betroffen. Außerdem machen der Karstadt in Leonberg und der in Singen dicht. Das sieht das zwischen der Unternehmensleitung und der Gewerkschaft Verdi vereinbarte Sanierungskonzept vor. Insgesamt gibt es den Angaben zufolge 21 Warenhäuser des Konzerns in Baden-Württemberg. Verdi spricht von einem schwarzen Tag für die Beschäftigten von Galeria Karstadt Kaufhof.

Insgesamt verlieren von 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Warenhauskonzerns in Baden-Württemberg rund 300 ihren Arbeitsplatz. Die Umsätze des Konzerns sind in der Corona-Krise eingebrochen.

Weitere Schließungen konnten abgewendet werden

Nach Angaben von Verdi hatte die Unternehmensleitung eine höhere Zahl an Filialschließungen angepeilt. In den Verhandlungen, so die Gewerkschaft, sei es gelungen dies abzuwenden. Für die Mitarbeiter, die von der Schließung einer Filiale betroffen sind, wird es für sechs Monate eine Transfergesellschaft mit Qualifizerungsmaßnahmen geben.

Noch unklar ist, was mit den Standorten und Mitarbeitern von Karstadt Sport, Karstadt Feinkost und den Galeria Reisebüros geschieht. Hier laufen die Verhandlungen noch.

Ministerin hofft auf Erfolg der Qualifizierungsmaßnahmen

Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) sagte zu den Schließungen: "Die schon länger schwierige wirtschaftliche Situation des Unternehmens hat sich durch die Corona-Pandemie nochmals deutlich verschärft." Als Wirtschaftsministerin werde sie den weiteren Prozess aufmerksam begleiten.

Sie hoffe, dass die betroffenen Mitarbeiter mit sozialverträglichen Maßnahmen wie der Gründung einer Transfergesellschaft und einer Weiterqualifizierung möglichst zeitnah ein neues Beschäftigungsverhältnis eingehen könnten.

Verdi: Unternehmensleitung hat Fehler gemacht

"Die Corona-Krise ist zwar Anlass für die jetzigen Schließungen, die Leitungen der Unternehmen haben jedoch in den vergangenen Jahren Fehlentscheidungen getroffen, für die nun die Beschäftigten den Kopf hinhalten müssen", so der baden-württembergische Verdi-Bezirksleiter, Martin Gross.

"Neben der Betroffenheit löst das Wut aus." Baden-Württembergs Verdi-Bezirksleiter, Martin Gross

In den zurückliegenden vier Verhandlungstagen hat Verdi nach eigenen Angaben erreicht, dass in den verbleibenden Filialen nicht wie ursprünglich geplant zehn Prozent des Personals abgebaut werden. Außerdem hatten sie sich dafür eingesetzt, dass bundesweit nun 62 anstatt 80 Filialen schließen müssen.

Bundesweit werden 62 Häuser geschlossen

Insgesamt schließt der Warenhauskonzern 62 seiner 172 Filialen, wie das Unternehmen bestätigte. Rund 6.000 der 28.000 Mitarbeiter dürften dadurch ihre Arbeitsplätze verlieren.

Der Schritt sei nötig, weil diese Filialen den Gesamtbestand des Unternehmens gefährdeten, sagte der Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz.