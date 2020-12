per Mail teilen

Lockdown und Ausgangsbeschränkungen: Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind weitreichender als im Frühjahr. Doch die Akzeptanz in der Bevölkerung ist gestiegen, wie der aktuelle BW-Trend ergeben hat.

Seit dem Wochenende gelten in Baden-Württemberg Ausgangsbeschränkungen, seit Mittwoch gilt ein bundesweiter Lockdown. Die Maßnahmen sollen dazu beitragen, die steigenden Corona-Infektionszahlen in den Griff zu bekommen. Bund und Länder haben darüber abgestimmt.

Politik hat Rückhalt in der Bevölkerung

Der aktuelle BW-Trend Dezember 2020 von Infratest dimap im Auftrag des SWR hat die Menschen in Baden-Württemberg befragt, wie sie die Corona-Maßnahmen einschätzen. Die Politik kann sich dabei auf einen großen Rückhalt berufen, was die grundlegende Akzeptanz der Vorschriften anbelangt. Knapp zwei Drittel (68 Prozent) der Befragten halten die Corona-Maßnahmen für angemessen. Die Zahl der Menschen, die sich striktere Maßnahmen wünscht und der Anteil, der die Einschränkungen für zu weitgehend empfindet, ist mit jeweils 15 Prozent ungefähr gleich.

Für die repräsentative Umfrage wurden am 15. und 16. Dezember 2020 insgesamt 1.001 Wahlberechtigte in Baden-Württemberg telefonisch befragt.

Für rund ein Zehntel gehen die Maßnahmen zu weit

Unterstützung finden die aktuellen Maßnahmen mehrheitlich bei den Anhängern aller im Landtag vertretenen Parteien mit Ausnahme der AfD. Deren Unterstützer erachten die Einschränkungen zu 56 Prozent als zu weitreichend.

Insgesamt ist der Rückhalt trotz weiterer Verschärfungen sogar gestiegen, wie der Vergleich mit dem vergangenen BW-Trend von Oktober zeigt. Vor zwei Monaten betrachtete ein gutes Viertel (27 Prozent) die Regeln als unzureichend. 59 Prozent empfanden sie als angemessen, 12 als zu weitreichend.

Vier von zehn Befragten fürchten eigene Ansteckung

Erfragt wurden auch Sorgen in Bezug auf das Coronavirus. Die Mehrheit (58 Prozent) hat weniger große (40 Prozent) oder kleine (18 Prozent) Bedenken, dass sie selbst oder Mitglieder der eigenen Familie sich anstecken. Dem stehen 42 Prozent entgegen, die sehr große (13 Prozent) oder große Sorgen (29 Prozent) vor einer Ansteckung haben. Die Mehrheit hat zwar Vertrauen ins Gesundheitssystem und weniger Sorgen, dass Erkrankte nicht angemessen behandelt werden, allerdings sind rund 39 Prozent, die in diesem Punkt große oder sogar sehr große Sorgen haben, kein geringer Wert.

Einen Unterschied gibt es in der Beurteilung der eigenen ökonomischen Situation und die der Gesellschaft im Allgemeinen. Die deutliche Mehrheit der Befragten (74 Prozent) macht sich um die persönliche wirtschaftliche Lage keine Sorgen, ein Viertel (25 Prozent) sorgt sich um die eigene ökonomische Situation.

Angst vor Verschuldung

Ein anderes Bild ergibt sich im Hinblick auf das Wohl der Gesellschaft. Hier befürchten knapp zwei Drittel (63 Prozent) eine zu starke Verschuldung Deutschlands, fast ebenso viele (61 Prozent) glauben, dass sich das gesellschaftliche Miteinander der Menschen verschlechtert.

Mehrheit sieht Freiheitsrechte nicht in Gefahr

Gegen die Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie hatten sich auch Widerstände artikuliert. Eine Frage des BW-Trends zielte daher auch auf das Empfinden ab, ob Freiheitsrechte längerfristig eingeschränkt sind. Hier machten sich zwei Drittel (65 Prozent) der Befragten weniger große oder kleine Sorgen - ihnen stehen 34 Prozent entgegen, die sich große oder sehr große Sorgen machen.

Krisenmanagement der Landesregierung wird akzeptiert

Das Krisenmanagement der Landesregierung findet in der baden-württembergischen Bevölkerung mehrheitlich Akzeptanz, doch ist die Zustimmung geringer als in der ersten Welle im April. Zwei Drittel sind mit dem Regierungshandeln der grün-schwarzen Koalition in der Pandemie zufrieden.