Auf Autobahnen kommt es besonders in Baustellenbereichen oft zu schweren Unfällen mit Lkws. Dagegen wollen Verkehrsminister Hermann und Innenminister Strobl jetzt etwas tun.

2018 kamen laut Innenministerium in Baden-Württemberg mehr als 100 Menschen bei Lkw-Unfällen ums Leben. Um diese Zahl zu reduzieren, haben Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) und Innenminister Thomas Strobl (CDU) ein gemeinsames Maßnahmenpaket erarbeitet.

Ziel: Unfälle in Baustellenbereichen verhindern

Wie das Verkehrsministerium mitteilte, werden dabei vor allem Unfälle in Baustellenbereichen in den Blick genommen, sowie Unfälle, an denen Lastwagen beteiligt sind. Geplant sind unter anderem Tempolimits und Überholverbote für Lastwagen vor Baustellen sowie mobile Stauwarnanlagen.

Außerdem kündigte Innenminister Strobl verstärkte Kontrollen an. Unter anderem sollen Polizisten auf Motorrädern Störungen auf der Autobahn schneller beseitigen. Außerdem sei geplant, dass die Polizei auch vermehrt überwacht, ob Lkw-Fahrer sich am Steuer ablenken lassen.

Allein durch ihr Gewicht und ihre Größe stellen Lkw ein erhöhtes Gefahrenpotential für andere Unfallbeteiligte dar. Mit einem Bündel an Maßnahmen wollen wir es schaffen, dass Unfälle gar nicht erst passieren. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne)

Ursache ist oft zu hohes Tempo

Das Maßnahmenpaket fußt auf einer Ursachenanalyse der Regierungspräsidien Karlsruhe und Stuttgart. Demnach kommt es gerade in Baustellenbereichen zu Unfällen mit gravierenden Folgen. Hauptursache sei zu schnelles Fahren, gerade an Stau-Enden. Wenn ein Lastwagenfahrer zu spät bremse, seien die Unfallfolgen oft besonders schwer.