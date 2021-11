IG-Metall-Chef Zitzelsberger verteidigt Grünen-Kandidatin Baerbock

per Mail teilen

Der baden-württembergische IG-Metall-Chef Roman Zitzelsberger hat Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock gegen Kritik der Metallarbeitgeber verteidigt. Der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" (Dienstagsausgabe) sagte er, die Arbeitgeberseite rede traditionell eher der CDU und der FDP das Wort. Stefan Wolf, Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, hatte zuvor im Interview mit den Zeitungen der Funke-Mediengruppe erklärt, er schätze Baerbock persönlich. Er fürchte aber, dass sie mit dem Amt der Bundeskanzlerin überfordert wäre, so Wolf. Zitzelsberger - selbst Mitglied der SPD - sagte dazu, den Grünen in Baden-Württemberg könne man die Wirtschaftskompetenz nicht absprechen - insbesondere Ministerpräsident Winfried Kretschmann nicht. "Gleiches gilt für die Grünen im Bund: für Robert Habeck, Annalena Baerbock, Toni Hofreiter oder auch Cem Özdemir", so der baden-württembergische IG-Metall-Bezirksleiter.