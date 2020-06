Der Autoteile-Zulieferer ZF Friedrichshafen will in den kommenden fünf Jahren in Deutschland rund 7.500 Arbeitsplätze abbauen - und weitere 7.500 außerhalb Deutschlands. Grund dafür sei die Corona-Krise, die zu einem massiven Auftragseinbruch geführt habe.

