ZEW-Ökonom: Darum hat BW bei Zukunftstechnologien einen Wettbewerbsnachteil

Fabriken für Halbleiter, Batterie- oder Brennstoffzellen: Viele Bundesländer werben um die Ansiedlung von Zukunftstechnologien. BW ist im Nachteil, doch es gibt Hoffnung.

Bei Neuansiedlungen von Batterie- oder Chipfabriken hat Baden-Württemberg und der Süden Deutschlands im Allgemeinen einen Wettbewerbsnachteil. Das sagte der Volkswirt Friedrich Heinemann vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim.

Hohe Löhne und Mieten, sowie wenig Platz in BW

"Bei Neuansiedlungen punkten die neuen Bundesländer sehr stark", sagte Heinemann. Dort gebe es die notwendigen freistehenden Flächen, niedrigere Gehälter und geringere Mieten. "Die Großräume Stuttgart und München können da nicht mithalten", so Heinemann. Es gebe auch steuerliche Gründe, etwa nach Brandenburg zu gehen. In diesem Bundesland hatte kürzlich Tesla seine "Gigafactory" eröffnet. In Brandenburg seien die Gewerbesteuerhebesätze im deutschlandweiten Vergleich am geringsten, erklärte Heinemann. Baden-Württemberg liege da eher im Mittelfeld.

Deswegen lobte der Ökonom auch die Strategie der Grün-Schwarzen Landesregierung. Sie wolle gezielt ausländische Investoren anlocken und auf Expansion drängende Firmen halten. "Baden-Württemberg tut gut daran sich, sich um die Ansiedlungsstrategie zu kümmern. Bei solchen Entscheidungen muss es schnell gehen und man muss wissen, wo sind die freien Flächen", so Heinemann.

Wirtschaftsministerium plant Ansiedlungsstrategie

Derzeit arbeitet Baden-Württembergs Wirtschaftsministerium eine solche Strategie aus. In einem Vorschlag von Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) für das Kabinett heißt es: "Die rasche Bereitstellung und Koordinierung von qualitativ hochwertigen Angeboten für die jeweiligen Bedarfe der Unternehmen" bei Neuansiedlungen und Ausweitungen bestehender Standorte sei ein zentrales Ziel der Strategie. Dazu solle etwa eine digitale Datenbank mit verfügbaren Großflächen aufgebaut sowie das Potenzial brachliegender Flächen ermittelt werden.

Die neue Strategie unterstreiche auch den neuen politischen Fokus. Lange seien Start-ups im Vordergrund gestanden, kritisiert Heinemann. Doch die Zeiten hätten sich geändert.

"Jahrelang hat man sich nur um Start-ups gekümmert."

Baden-Württemberg stehe gerade vor einer neuen Gründungswelle von Unternehmen im digitalen und grünen Bereich, sagte er. "Da geht es um ganz andere Gründungstypen. Da geht es um Batterie- und Chipfabriken mit vielen Arbeitsplätzen und hoher Wertschöpfung." Bei solchen Neuansiedlungen gebe es ein Wettrennen der Bundesländer, wer das größte Stück vom Kuchen bekomme. Es würden Weichenstellungen für ein oder zwei Generationen getroffen, so der ZEW-Volkswirt.

Fabriken für Brennstoffzellen und Batterien sollen kommen

Erst vor wenigen Tagen hatte in Weilheim/Teck (Kreis Esslingen) ein Bürgerentscheid den Weg für den Bau einer Brennstoffenzellenfabrik von Daimler Truck und Volvo freigemacht. In Kirchentellinsfurt (Kreis Tübingen) soll eine Batteriezellfabrik von Porsche und Customcells entstehen.

