Wer als zu gefährlich für die Allgemeinheit gilt, kommt nach der Haft in die Sicherungsverwahrung. In Freiburg werden potentielle Täter aus ganz Baden-Württemberg untergebracht.

Seit Jahren steigt die Zahl der Sicherungsverwahrten bundesweit an. In Baden-Württemberg befinden sich laut Justizministerium 63 verurteilte Straftäter im Alter zwischen 32 und 78 Jahren in Sicherungsverwahrung. 54 von ihnen sind in Freiburg, weitere in Heilbronn, Schwäbisch Gmünd und Bruchsal untergebracht. Dabei ist die Sicherungsverwahrung nicht unumstritten.