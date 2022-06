Lange Straßentunnel werden künftig zentral überwacht

Straßentunnel in Baden-Württemberg sollen künftig zentral überwacht werden. Der erste ist der Tunnel Sindelfingen-Darmsheim (Kreis Böblingen), bei dem die Sicherheitstechnik am Montag in Betrieb genommen wurde. Knapp 40 weitere mit mehr als 400 Meter Länge sollen bis 2033 folgen. Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) sprach von einem "Meilenstein auf dem Weg zu einer zentralen und sichereren Tunnelüberwachung in Baden-Württemberg". Ziel sei es, die Verkehrssicherheit in diesen Bauwerken weiter zu erhöhen. "Ob Unfall, Brand oder technische Störung - Tunnel müssen gut überwacht werden, um schnell helfen zu können", so Hermann. Das Personal der Zentrale arbeitet nach Angaben des Ministeriums im Dreischichtbetrieb, mit mindestens zwei Beschäftigten pro Schicht. Grundlage einer landesweiten zentralen Überwachung der Tunnel ist eine Änderung des Straßengesetzes Baden-Württemberg von Anfang 2021.