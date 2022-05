per Mail teilen

Der Zensus hat am Sonntag begonnen. Befragt werden rund 15 Prozent der Menschen in Baden-Württemberg mit dem Ziel, für die staatliche Planung und politische Entscheidungen eine verlässliche Daten-Basis zu erhalten. Dabei steht im Fokus, wie Menschen leben, arbeiten und was sie dafür benötigen. Grund für die Zählung sind unter anderem ungenaue Melderegister oder fehlendes Wissen über Ausbildung und Arbeitssituation.