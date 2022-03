Gefahr durch Zeckenstiche in BW bleibt bestehen

Die Zahl der meist von Zecken übertragenen FSME-Erkrankungen ist bundesweit stark gesunken. In Baden-Württemberg hat sie sich sogar mehr als halbiert. Trotzdem gibt es keine Entwarnung.

Nach einem Höchststand 2020 sind die gemeldeten Fälle der Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) vergangenes Jahr in Deutschland wieder stark zurückgegangen - von 712 auf 416 Gehirn-Erkrankungen. Trotzdem bleiben die Zahlen auf hohem Niveau. Das haben Mediziner und Zecken-Fachleute an der Uni Hohenheim in Stuttgart erklärt. Demnach gab es 2021 in Baden-Württemberg 147 FSME-Fälle - nach 336 im Jahr zuvor.

Klimawandel treibt Zecken in die Berge

Die Abnahme der Fälle in Baden-Württemberg sei in den meisten Landkreisen gut zu beobachten. Ausnahmen seien der Landkreis Ravensburg und der Bodenseekreis mit annähernd gleichen Fallzahlen sowie der Ostalbkreis, wo die Zahl der Fälle sogar gestiegen sei. Experten vermuten, dass sich die Zecken mit dem Klimawandel von den Tälern stärker in die Berge ausbreiten - und damit auch die FSME-Viren. Auch in Norddeutschland breiten sich neu eingeschleppte FSME-Erreger weiter aus.

Was ist FMSE und wo sind die Risikogebiete? Die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) ist eine Entzündung des Gehirns und der Hirnhäute. Ausgelöst wird sie durch Viren, die in vielen Ländern Europas vorkommen. In Deutschland befinden sich Risikogebiete vor allem in Baden-Württemberg, Bayern, Südhessen und im südöstlichen Thüringen, vereinzelt auch in Rheinland-Pfalz (Birkenfeld), in Mittelhessen (Landkreis Marburg-Biedenkopf), im Saarland (Saar-Pfalz-Kreis) und in Sachsen (Vogtlandkreis). Das FSME-Virus vermehrt sich meistens in kleinen Säugetieren wie Mäusen. Über infizierte Zecken wird es dann auf den Menschen übertragen. Nicht jeder Stich einer befallenen Zecke führt aber automatisch zu einer Ansteckung. FSME-Fälle tauchen im Frühjahr und Sommer auf.

Impfung kann vor einer Virus-Übertragung schützen

Die Frühsommer-Meningoenzephalitis wird überwiegend durch Zecken übertragen. In Risikogebieten liegt die Wahrscheinlichkeit einer Infektion nach einem Stich bei 1:50 bis 1:100. Für circa ein Prozent der Patientinnen und Patienten endet die Krankheit tödlich. Schützen kann eine Impfung.