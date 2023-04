Zecken: Klimawandel lässt FSME-Risiko steigen

Zecken können die Hirnhautentzündung FSME auslösen. Die Zahl der Fälle steigt, die der Risikogebiete auch. Laut Fachleuten wird vor allem die Gefahr für Kinder unterschätzt.

Der Klimawandel befördert nach Einschätzung von Expertinnen und Experten die Ausbreitung von Zecken und damit die Verbreitung von Krankheiten. Wegen milderer Winter seien Zecken schon früher im Jahr oder sogar das ganze Jahr über aktiv, sagte Professorin Ute Mackenstedt von der Uni Hohenheim am Freitag bei einer Pressekonferenz. Selbst in Bergregionen bis 1.200 Meter seien mittlerweile stabile Zeckenpopulationen gefunden worden.

Dadurch nimmt auch das Risiko für die meistens von Zecken übertragene Krankheit Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) zu, erklärte Mackenstedt. Bei der Verbreitung der Zecken gebe es in Deutschland inzwischen keine weißen Flecken mehr, sondern nur noch ein "bundesweites Endemie-Gebiet". Vor allem in Süddeutschland sei die Situation "sehr dynamisch", weil sich viele FSME-Stämme etabliert hätten, die für Krankheitsfälle verantwortlich seien. Diese genetische Vielfalt finde sich nicht in anderen Regionen Deutschlands, sagte die Leiterin des Fachgebiets Parasitologie der Universität Hohenheim.

Ravensburg gilt als "Hotspot" für Zecken

Wie Rainer Oehme vom Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg ergänzte, liegen mehr als 80 Prozent der FSME-Fälle in Baden-Württemberg und Bayern. Ein Hotspot sei der Landkreis Ravensburg.

"Wir finden dort eine Vielzahl von unterschiedlichen FSME-Viren, die in den vergangenen Jahren eingewandert sein müssen und sich etablieren konnten", sagte Gerhard Dobler vom Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München. Viren könnten sich auch in anderen Gebieten immer stärker durchsetzen, obwohl diese vor zehn Jahren noch gar nicht für die FSME geeignet gewesen seien.

Experten rufen zur FSME-Impfung auf

In den ausgewiesenen Risikogebieten empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) eine FSME-Impfung. Die meisten Infektionen verlaufen zwar ohne Symptome, das Risiko einer schweren Erkrankung ist bei Menschen über 60 Jahren aber deutlich erhöht. Laut RKI ist allerdings nur etwa jeder Fünfte in Baden-Württemberg geimpft. Dobler sprach von stagnierenden und teils auch sinkenden Werten trotz einer steigenden FSME-Fallzahl. Er rief ebenfalls zur Impfung auf.

Zeckenstich ruft bei Kindern untypische Symptome hervor

Die Expertinnen und Experten warnten zudem vor Fehldiagnosen bei Kindern, weil Infektionen nach Stichen der Zecken aus ihrer Sicht auch sehr untypische Symptome hervorrufen können. "Wir sehen, dass die Frühsommer-Meningoenzephalitis vor allem im Erststadium und erst recht bei Kindern relativ unspezifisch verlaufen kann", sagte Dobler. "Leider gibt es aber noch Kinderärzte, die glauben, dass es die FSME bei Kindern nicht gibt und die daher bei der Diagnose auch nicht daran denken."

Die bekanntesten FSME-Symptome seien zwar Gehirn- und Hirnhautentzündung, sagte der Münchner Experte. Unter Umständen könnten aber auch Anzeichen einer Sommergrippe wie Fieber, Kopfschmerzen oder Erbrechen und selbst Darmsymptome auf eine sogenannte FSME-Infektion hindeuten. Das sei noch zu oft nicht bekannt. Dobler sprach unter anderem von einem Fall aus einem Hochrisikogebiet. Dort sei eine Mutter mit ihrem fünf Jahre alten Kind drei Mal in einem Krankenhaus gewesen und nach Hause geschickt worden, bevor sich die Ärzte beim vierten Anlauf für eine FSME-Diagnostik entschieden und diese auch entdeckt hätten.

Studien: Viele FSME-Fälle bei Kindern werden falsch diagnostiziert

Es gebe auch zunehmend Fälle mit einer völlig untypischen Symptomatik, sagte Dobler. So habe sich in München eine Darmlähmung nach zwei Wochen als FSME herausgestellt, es gebe aber auch Leber- und Herzentzündungen, die damit zusammenhingen. In Tschechien würden laut Studien zwei Drittel der FSME-Fälle bei Kindern zunächst falsch diagnostiziert. Ähnliche Studien in Deutschland gebe es nicht. Dobler rief Ärztinnen und Ärzte dazu auf, sich nicht alleine auf die FSME-Risikokarte des RKI zu verlassen.