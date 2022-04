ZEAG: Energieversorgung für Haushalte gesichert

Der Heilbronner Energieversorger ZEAG rechnet damit, dass Haushalte weiter mit Gas versorgt werden, auch wenn das Gas insgesamt knapp werden sollte. Die Energieversorgung für dieses Jahr sei gewährleistet, sagte ZEAG-Vorstand Franc Schütz. Auch Timo Frey (CDU), Bürgermeister von Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) versichert, die Stadtwerke der Gemeinde hätten genügend Gas für dieses Jahr eingekauft. Sowohl die ZEAG als auch Frey reagieren damit auf den Gas-Notfallplan, dessen Frühwarnstufe die Bundesregierung in Kraft gesetzt hat. In der letzten Eskalationsstufe sieht der Plan vor, dass im Notfall die Bundesnetzagentur regelt, wer Gas bekommt und wer nicht. Demnach sollen Haushalte besonders geschützt werden. Auch wenn bislang erst die Frühwarnstufe gilt, hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Abend in der ARD Verbraucher zum Energiesparen aufgerufen.