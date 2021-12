In einigen Städten in Baden-Württemberg sind am Samstag wieder zahlreiche Menschen auf die Straßen gegangen, um gegen die aktuellen Corona-Auflagen zu protestieren. In Stuttgart, Überlingen (Bodenseekreis) oder auch in Freiburg haben laut Polizei mehr Menschen teilgenommen als erwartet. Meist blieb es friedlich. In Reutlingen wurde trotz Verbot demonstriert.