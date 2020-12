Die Zahl der neuen Ansteckungen mit dem Coronavirus bleibt in Baden-Württemberg auf einem hohen Niveau. Außerdem reißen zwei weitere Landkreise die 200er-Inzidenz.

Das Landesgesundheitsamt meldete am Freitagabend 3.798 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Nach zwei Tagen mit jeweils mehr als 4.000 Fällen sinkt die Zahl zwar leicht, bleibt aber auf einem insgesamt hohen Niveau. Seit Beginn der Pandemie sind damit 182.951 Ansteckungen registriert worden.

Das spiegelt sich auch in der landesweiten Inzidenz wider, die auf 174,9 Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen klettert. Außerdem meldet das Landesgesundheitsamt 60 weitere Todesfälle. Insgesamt sind damit seit Beginn der Pandemie 3.352 Menschen in Baden-Württemberg im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

15 Städte und Landkreise über 200er-Inzidenz

Alle 44 Stadt- und Landkreise liegen über dem Grenzwert von 50, ab dem ein Kreis als Risikogebiet gilt. 15 davon überschreiten die 200er-Marke pro 100.000 Einwohner und gelten damit als sogenannte Hotspots:

Landkreis Calw

Enzkreis

Landkreis Freudenstadt

Landkreis Heilbronn

Stadt Heilbronn

Landkreis Lörrach

Neckar-Odenwald-Kreis

Rems-Murr-Kreis

Landkreis Reutlingen

Landkreis Rottweil

Schwarzwald-Baar-Kreis

Landkreis Tuttlingen

Mannheim

Pforzheim

Ulm

Städte und Kreise, die mindestens drei Tage in Folge über der 200er-Marke liegen, müssen schärfere Maßnahmen einführen. Um Menschenansammlungen zu vermeiden, werden Verkaufsaktionen wie Räumungs- oder Schlussverkäufe verboten. Sportstätten, Friseursalons und Sonnenstudios werden geschlossen.

Der Kreis Reutlingen überschreitet die 200er-Marke zum ersten Mal. Auch Ulm reißt den Wert wieder, nachdem die Inzidenz hier zuletzt zeitweise wieder unter 200 gefallen war. In den meisten der aufgeführten Städte und Kreise wurden bereits schärfere Maßnahmen eingeführt.

Die Städte Heilbronn und Pforzheim liegen sogar über der 300er-Marke. Für sie gelten ab Montag noch strengere Regeln: Schülerinnen und Schüler müssen ab der Klasse verpflichtend in den Fernunterricht wechseln.

Ausgangsbeschränkungen in ganz Baden-Württemberg

Am Samstag (12.12.) treten darüber hinaus in ganz Baden-Württemberg ganztägige Ausgangsbeschränkungen in Kraft. Wer das Haus verlassen will, braucht dafür einen triftigen Grund. Die neuen Regeln im Überblick: