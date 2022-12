Zahl der Pflegebedürftigen in Baden-Württemberg steigt

per Mail teilen

Um fast 15 Prozent ist der Anteil der pflegebedürftigen Menschen im Land in zwei Jahren gestiegen. Dass immer mehr zu Hause versorgt werden, liegt wohl auch an der Corona-Pandemie.

540.401 Menschen in Baden-Württemberg waren im Dezember 2021 laut Statistischem Landesamt pflegebedürftig. Das sind 14,5 Prozent mehr als bei der Erhebung zwei Jahre zuvor. Auf die Gesamtbevölkerung bezogen erhielten 4,9 Prozent der Einwohner und Einwohnerinnen Leistungen der Pflegekassen (2019: 4,3 Prozent). Fast jeder Fünfte (18,4 Prozent) im Alter ab 65 Jahren ist demnach pflegebedürftig.

Großteil wird zu Hause versorgt, viele von Angehörigen

Mehr als vier Fünftel der Pflegebedürftigen wurde vorwiegend zu Hause versorgt. Über die Hälfte davon waren Empfängerinnen und Empfänger von Pflegegeld, die ausschließlich von Angehörigen gepflegt wurden. Während der Anteil der häuslichen Pflege um drei Prozentpunkte stieg, sank die Zahl der Menschen, die vollstationär in Heimen versorgt wurden. Ihr Anteil lag bei 17 Prozent, Tendenz rückläufig. In anderen Fällen halfen etwa ambulante Pflegedienste.

Eine Ursache für den hohen Anteil häuslicher Pflege sieht die Behörde in der Corona-Pandemie. Diese habe die vollstationäre Aufnahme von Pflegebedürftigen in der Kurzzeit- oder Dauerpflege erschwert.

Die meisten Beschäftigten arbeiten in der stationärer Pflege

Die Zahl ambulanter Pflegedienste stieg laut Statistik um fast fünf Prozent auf 1.262, die der stationären Pflegeheime noch etwas stärker auf 2.013. In der Pflege beschäftigt waren 145.606, drei Viertel davon arbeitete in stationären Einrichtungen. Nur etwa jeder Vierte aller Beschäftigten habe in Vollzeit gearbeitet.