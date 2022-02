Kirchenaustritte haben sich in BW an einigen Orten verdoppelt

Die Kirche kämpft mit Missbrauchsvorwürfen und Reformwünschen. Das hat Folgen: Immer mehr Menschen in Baden-Württemberg treten aus - nicht nur Katholiken.

Die Kirchenaustritte haben im Januar in verschiedenen Städten in Baden-Württemberg im Jahresvergleich stark zugenommen. Das zeigen vom SWR erhobene Daten der Standesämter, bei denen die Anträge der Bürgerinnen und Bürger eingehen. Vor allem beim Standesamt Freiburg gab es deutlich mehr Anfragen von Menschen, die aus der Kirche austreten wollen: Im Januar 2021 waren es noch 135 Personen und im Januar 2022 180 Anträge. Zurzeit werden dort rund 400 Zusatztermine angeboten. Laut Behörde sei die Zahl der Anträge nach der Veröffentlichung des Missbrauchsgutachtens der Erzdiözese München sprunghaft angestiegen.

Verdopplung der Kirchenaustritte in Stuttgart und Freiburg

Auch in anderen Städten in Baden-Württemberg nahm die Zahl der Anträge für einen Kirchenaustritt im Januar zu. Im Standesamtsbezirk Stuttgart-Mitte haben sich die Zahlen mit knapp 100 Austrittserklärungen aus der katholischen Kirche im Vergleich zum vergangenen Jahr nahezu verdoppelt. Nicht alle Standesämter erheben die Daten nach Konfession getrennt. In Friedrichshafen etwa stieg die Zahl der Austritte aus evangelischer und katholischer Kirche insgesamt um 100 Prozent an. In Ulm gab es bei den Kirchenaustritten insgesamt einen Zuwachs von etwa 50 Prozent. In Mannheim wurde nur ein leichter Anstieg verzeichnet.

In allen erhobenen Städten außer Karlsruhe traten im Januar 2022 mehr Menschen im Vergleich zum Januar 2021 aus der Kirche aus.

Generelle Tendenz

Auch im Gesamtjahresvergleich von 2020 und 2021 hat in allen vom SWR angefragten Städten die Zahl der Kirchenaustritte deutlich zugenommen.

Nicht nur ein Problem der katholischen Kirche

Allerdings ist der Mitgliederschwund nicht nur auf die aktuellen Nachrichten rund um die katholische Kirche - wie #OutinChurch, Missbrauchsvorwürfe und Reformforderungen - zurückzuführen. In Baden-Württemberg traten in den meisten der befragten Städten ähnlich viele Personen aus der evangelischen wie aus der katholischen Kirche aus.